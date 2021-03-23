Döviz ve altın yükselişte! Borsada rüzgar tersine döndü

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,92 TL'den, Euro 9,46 TL'den, sterlin ise 10,99 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 440 TL seviyesinde, gümüş ise 6,43 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise 55 bin 257 dolar seviyesinde. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan Borsa İstanbul ise öğleden sonra artıya geçti.

Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın hafta sonunda görevden alınmasının ardından bir anda çalkalanan piyasalar yeni güne de yükselişle başladı.

Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından 22 Mart Pazartesi gününe 8,06'dan başlayan dolar/TL, günü 7,90 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Dolar 7,92 TL'den, Euro 9,46 TL'den, sterlin ise 10,99 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 440 TL seviyesinde, gümüş ise 6,43 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise 55 bin 257 dolar seviyesinde.

Onsu 1.726 dolardan işlem gören altında gram altın 435/439, çeyrek altın 705/721, Cumhuriyet altını ise 2.904/2.937 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA TOPARLANMAYA BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

ÖĞLEDEN SONRA ARTIYA GEÇTİ

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğleden sonra artıya geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin ardından doların fırlamasıyla gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Doların yönünü bu toplantıdan çıkan kararlar belirleyecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 15 Nisan tarihinde toplanacak.

Toplantıya Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başkan olarak katılırken, Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya, Dr. Oğuzhan Özbaş, Ömer Duman ve Prof. Dr. Abdullah Yavaş üye olarak yer alacak.

TARİHİN EN BYÜÜK GÜNLÜK DÜŞÜŞÜ

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'in 2045 vadeli dolar cinsi tahvili 9.7 sent düşüşle Ağbal'ın TCMB başkanı olarak atandığı Kasım başında gördüğü seviye olan 87.01 sente geriledi.

DOLAR İÇİN 9,70 TAHMİNİ

Fransız bankası Société Générale, Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının devam edeceği ve yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek dolar/TL'nin 9.70'e yükseleceği öngörüsünde bulundu. Bankanın analistlerinden Phoenix Kalen, müşterilere gönderdiği notta Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasının Türkiye'yi 'geri dönüşü olmayan bir noktada bıraktığını' belirtti.

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Sarraf Mustafa Zağlı, altın yatırımcılarının panik yapmaması gerektiğini belirterek ''Çeyrek altın yıl sonunda 900 TL’yi görebilir'' dedi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2020" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2019'a kıyasla 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalışla yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.