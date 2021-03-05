Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, makas atarak ilerlediği lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kaza sonrası vatandaşlardan biri Bayrak'ın otomobil kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise ''İşine git'' diye yanıt verdi.

Kaza, saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak’ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak’a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak’a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa “İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selim Bayrak'ın saniyeler önce hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokarak, lüks otomobiliyle makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayrak otomobiliyle, süratli şekilde araçların arasından makas atarak ilerliyor. Bu anlar da arkadan gelen başka bir otomobilin kamerasına yansıyor.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Öte yandan Selim Bayrak hakkında "Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan" da adli işlem yapıldı.

DHA