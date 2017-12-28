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  3. 28 Aralık 2017 16:52

DÜ'de assistan doktora HIV virüsü bulaştığı iddiası

Hastaneye getirilen ve HIV virüsü taşıyan kadına müdahale eden doktorun parmağına iğne battığı ve HIV virüsü bulaştığı iddia edildi.

DÜ'de assistan doktora HIV virüsü bulaştığı iddiası
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Hastaneye getirilen ve HIV taşıyan hamile kadına müdahale eden doktorun parmağına, hastasında kullandığı iğne battı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen HIV pozitif taşıyan hamile bir kadına müdahale eden asistan doktora, kullandığı iğnenin parmağına batması sonucu virüs bulaştığı ileri sürüldü.

Olay, dün DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Bölümünde meydana geldi. İddialara göre, hastaneye getirilen hamile ve HİV pozitif taşıyan kadına müdahale eden asistan doktorun parmağına, müdahale sırasında kullandığı iğne battı. HİV bulaşan asistan doktor, tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜ Hastanelerinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki hastanelerde kabul edilmeyen HİV pozitif virüsü taşıyan anne adayı, anne ve çocuk sağlığı açısından hemen değerlendirilerek hastanın mağduriyeti söz konusu olduğu için hastanemize kabul edilmiştir. Sezaryenle yapılan doğum işleminde asistan doktorlarımızdan birinin eline iğne batması sonucu iş kazası olmuştur. Bu olumsuz tablonun giderilmesi için tüm resmi işlemler yapılmış. Doktor arkadaşımızın tedavisi ivedilikle yapılmış ve devam etmektedir” denildi.

 
 

 

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