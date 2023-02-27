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  3. Edirne'de kan donduran olay: Kız öğrenci, 5 arkadaşını bıçakladı

Edirne'de kan donduran olay: Kız öğrenci, 5 arkadaşını bıçakladı

Edirne'de kan donduran olay: Kız öğrenci, 5 arkadaşını bıçakladı
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Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Etiketler ortaokul öğrenci bıçaklama
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