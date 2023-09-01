Edirne'de korkutan yangın
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Kocadere Göleti yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına aldı.
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