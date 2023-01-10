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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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