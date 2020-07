Ege'nin Tatil Yerleri ve En Güzel Sahilleri (Rehber)

Zor zamanlar geride kalmaya başlarken yılın en beklenen, en güzel dönemlerinden yaz sezonunu doğal harikalarla dolu ülkemizin Ege kıyılarında geçirmeyi planlayanlar bunu düşünmekte haksız değiller. Açıkcası her geçen yıl daha fazla kişi aynı tercihi yapmakta ve tatil bölgeleri arasında Ege Bölgesi’ndeki tatil beldelerinin popülaritesi giderek artmaktadır.

Bunun en önemli nedeni şüphesiz Ege’nin harika doğası fakat tatil tercihlerine etki eden önemli faktörlerden birisi de Ege Bölgesi’ndeki otellerin diğer bölgelere kıyasla daha uygun fiyatlarla hizmet veriyor olması. Henüz devasa otellerle bezeli olmayan Ayvalık, Kaz Dağları, Gökçeada, Foça gibi tatil noktalarına sahip olan Ege Bölgesi’nde genellikle küçük oteller, butik oteller, pansiyonlar, apartlar ve çadır kamplar hizmet vermekte.

Ege’de Uygun Fiyatlarla Konaklama Teknikleri

Konaklama için Ege’yi tercih edecek tatilcilerin bunu ucuza getirmek için atabileceği bazı adımlar, dikkat edebileceği bazı püf noktalar var. Bunların başında hiç şüphesiz konaklayacak kişi sayısına göre uygun tipte tesis seçmek gelmekte.

4 veya üzeri kişilik konaklamalarda, ailecek konaklamalarda, yakın arkadaşlarla yapılacak konaklamalarda yani genel itibariyle kalabalık sayılabilecek şekilde konaklanmak istendiğinde fiyat konusunda avantaj elde edebilmek için mutlaka apart otellerle ilgili araştırma yapılmalı. Genel itibariyle apart otel fiyatlarını öğrenmek için apart oteller bağlantısına tıklayın.

Kalacağınız tatil yerine göre de fiyatlar çok ciddi değişiklik gösterir. Bu açıdan tatil için bütçe planlaması yaparken önce tatil yapacağınız yere karar vermektense önce tatil için ne kadar bütçe oluşturacağınıza karar verin. Bu sayede bütçenizin el verdiği en iyi yerin neresi olduğu da kolaylıkla belirlenebilir.

Balnet’i İnceleyin!

Balnet, Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli noktalarında konaklama imkanı sağlayan tesislere doğrudan otelden rezervasyon imkanı sağlayan bir platformdur.

Doğrudan otelden rezervasyon yapma imkanı sunması sayesinde fiyatlar çok uygundur. Bunun yanı sıra Balnet ile yer ayırtan tatilciler parayı otele gittiklerinde öder ve bu sayede tatillerini güvenle yapmış olurlar.

Balnet otel rezervasyon ve arama motoruna tatil yapmadan önce mutlaka göz atın.

Ege Bölgesi Tatil Yerleri

Ege bölgesi tatil yerlerini kısaca tanıtmadan önce ege tatil yerleri haritasına göz atalım:

Görüldüğü gibi Ege Bölgesi İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Afyon ve Kütahya’dan oluşmaktadır. Fakat çoğu kişi Balıkesir ve Çanakkale illerinde Ege Bölgesi’nde olmasa bile oradaymış gibi düşünür. Bunun en önemli nedeni Ege Denizi’ne kıyı olmasııdr. Dolayısıyla aşağıda Ege Bölgesi’nden ziyade tatil için Ege kıyılarını tercih edeceklere çeşitli yerler önereceğiz.

Ege Kıyıları

Ege Kıyıları’nda tatil yapmak isteyenlerin tercih edebileceği lokasyonlar sırasıyla şu şekildedir:

Foça (İzmir),

Ayvalık (Balıkesir),

Erdek (Balıkesir),

Bodrum (Muğla),

Datça (Muğla),

Didim (Aydın),

Avşa Adası (Balıkesir),

Edremit (Balıkesir),

Kazdağları (Balıkesir),

Gökçeada (Çanakkale),

Marmara Adası (Balıkesir),

Dikili (İzmir)

Ayrıca bu ilçelere bağlı onlarca tatil beldesi vardır. Beldeler ve tatil için gidilebilecek bu ilçeler hakkında daha detaylı bilgi için Balnet internet sitesinin arama motorunu kullanabilirsiniz.

Ege Tatil Önerileri

Ege bölgesini tatil yapacaklar birçok alternatife sahiptir. Bu açıdan tatil için neresinin seçileceği konusu kafa karışıklığına neden olabilir. Çeşitli senaryolar için tercih edilebilecek tatil yerlerine birlikte değinelim.

Egede Tatil Yapılacak Sakin Yerler

Tatilde sakinlik ve huzur arayanların hiç şüphesiz seçebileceği onlarca farklı lokasyon var, ancak Kazdağları ile karşılaştırıldığında gerçekten çok az rakip tatil yeri huzur ve sakinlik konusunda Kazdağları ile rekabet edebilecek düzeyde.

Alabildiğine uzanan zeytin ağacı bahçeleri, tertemiz havası, geniş arazileri ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle Kazdağları mutlaka tatiliniz için tercih etmeniz gereken bir lokasyon.

Ayrıca Balıkesir’in en önemli tatil beldelerine yakın olması itibariyle deniz keyfi yapmak isteyenlerin de aradığını bulabilecekleri bir yer. Gündüz deniz keyfi yaptıktan sonra serin bir gece uykusuna dalmak isteyenler Kazdağları’nı mutlaka düşünmeliler.

Eğlence Arayanlar

Tatilden en önemli beklentisi eğlence ve yeni insanlarla tanışmak olanların tercih edebileceği lokasyonlar Cunda Adası, Avşa Adası, Bodrum, Foça ve Datça olarak sıralanabilir. Türkiye’nin en büyük açık hava diskolarından birkaçına ev sahipliği yapan Avşa Adası ya da Barlar Sokağı’nda sabahlayabileceğiniz Bodrum. Bu ilçelerin hepsi size aradığınızı verebilir, bütçenize uygun olan bir tanesini seçebilirsiniz.

Aile Tatili

Ailecek tatil yapmak isteyenler Ayvalık, Kazdağları, Gökçeada, Datça ve Erdek gibi lokasyonları tercih edebilir. Harika doğal güzelliklere sahip bu ilçelerde ailenizle oldukça eğlenceli bir tatil geçirebilir, diğer ailelerle birlikte sosyalleşebilirsiniz.

Genel itibariyle aileler tarafından tercih edilen bu lokasyonlarda apart otel sayısı fazla ve konaklama maliyetleri de oldukça uygun. Özellikle ayvalık otelleri aileler için gerçekten eşsiz bir seçim olacaktır.