Ehliyet sahipleri dikkat: Bu ödemeyi yapmayan yandı

Ehliyet yenileme işlemlerinin son tarihi açıklanırken başvuru şartları, gerekli belgeler ve ödeme miktarı vatandaşlara duyuruldu.

Ehliyet sahipleri 2023 yıllında ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Geçerlilik süresi devam eden eski tip ehliyetlerin 2024 yılı sonuna kadar yenilenmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca geçerlilik süresinin devam ettiği ancak geçerlilik süresi sona erdiğinde yeni tip ehliyeti olmayanlara ceza verileceği eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağı açıklandı.

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceği belirtilerek ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacağı açıklandı. Bu yenileme işlemi için gerekli bazı evraklar listelendi;

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı

Sürücü sağlık raporu

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

EHLİYET VE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU

Ehliyet yenileme için ödenecek olan ücretin 15 TL olacağı duyuruldu. Tüm bunların yanı sıra 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL olduğu belirtildi.