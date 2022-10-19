Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldığını duyurdu.

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldı

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

- Eski ehliyet belgesi

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

-1 adet biyometrik fotoğraf,

-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).