''Ek gelir ister misiniz?'' sayfasına tıkladı, hayatı karardı

Sosyal medyadan ‘Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz?’ yazılı sayfaya tıklayan Merve T., yarım saatte 42 bin lirasından oldu.

Sosyal medyada ibretlik bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı. Başta ciddiye almadığı sayfadan kendisine gelen linke tıklayan kadın çok geçmeden oyunun ve kazandığını sandığı paranın cazibesine kapıldı. "Oyunun sonunda biriken para çok cazipti, 112 bin liraya çıktı" diyen kadın, kendisi gibi servet kaybeden birçok mağdur olduğunu söyledi.

ÖNCE CİDDİYE ALMADI, SONRA İŞLER SARPA SARDI

Yaşadığı mağduriyeti CNN Türk'ten Merve T.'a anlatan kadın şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden oldu. Sosyal medyada gezinirken karşıma çıktı. ‘Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz?’ gibi bir sayfaydı. Önce ciddiye almadım. Daha sonra benimle konuşmaya başladıklarında bana bir link atıldı, uluslararası bir numara. Orada sayfaya nasıl üye olacağım gösteriliyordu. E-ticaret yapılan, hatrı sayılır bir sayfaydı, onun için ciddiye aldım. Bir bahis sitesinin içerisinde olduğumun farkında değildim. Beni yönlendirmeleri çok mantıklıydı.



100 TL YATIRDI, 10 DAKİKA SONRA 500 TL'Sİ VARDI

Küçük bir meblağ ile başladık. 100 TL gibi bir rakamla başladım. O rakam 500 lira olarak hesabıma geri geldi 10 dakikada. Siz o sayfada ürünü olan bir kişisiniz ve arananlara düşmek istiyorsunuz. Arananlar sayfasından ben sizin adınıza alışveriş yapıyorum. Hem siz hem e-ticaret sayfası bana sözde prim ödüyor.

"YARIM SAATTE 42 BİN LİRA GÖNDERDİM KENDİLERİNE"

İlk alışveriş sonucu 500 TL gelince gerçek olduğuna inandım. Üçlü görev diyorlar buna. Çarkta ne şekilde görev çıkacak bilmiyorum, bekleyin diyor. Toplamda 42 bin lira gönderdim kendilerine yarım saatte.

"PSİKOLOJİK BASKIYLA OYUNA GİRDİM"

Oyunun sonunda biriken para çok cazipti, 112 bin liraya çıktı. Psikolojik baskıyla oyuna girdim, şu an ciddi bir kaybım var. Bunun gibi birçok insan olduğunu öğrendim, ciddi anlamda mağdurum."