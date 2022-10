Ekrem İmamoğlu'ndan altılı masa sorusuna çok konuşulacak yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ta açılış ve esnaf ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gümüşhane’de katıldıkları programın ardından bugün de Sivas’ta bir dizi açılış ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ise gün içerisinde bir araya gelmedi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu gün içerisinde farklı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

'ZAMANI GELDİĞİNDE HER KARAR ALINIR'

Akşam saatlerinde Sivas il merkezinde olan İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu bir soru üzerine, "Masanın en çalışkan neferi olacağım" sözlerini yineleyerek, "Görüyorsunuz ortamı, yaşıyoruz. Bütün genel başkanlar yaşıyor. Dün sayın Akşener ile Gümüşhane’deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımız ile bir aradaydık. Genel başkanımız dün Tokat’taydı. Bugün Sivas’a kuzeyden giriş yaptı, merkeze geliyor. Dolayısıyla ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir tarafta herkesin bir görev alanı var, çözümleri çalışıyoruz. Bizde İstanbul gibi Türkiye’nin en önemli kentinden tüm ülkeye sorumluluğumuzu yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas’ta 250’yi aşkın belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabahta Divriği’de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar söyleyeyim o masanın en çalışkan neferi ben olacağım. İnşallah herkes aynı kararlılıkta koşar" dedi.

'ALTILI MASADA SORUN YOK'

İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na hitaben yaptığı “Karşıma çık” çağrısı hatırlatılarak, bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, masada sorun olup olmadığı soruldu. İmamoğlu bu soru üzerine şunları söyledi:

"Hiçbir sorun yok. Birileri meraktan çatlasın da patlasın, bizi ilgilendiren bir şey yok. Biz işimize bakıyoruz, kimin ne dediğinin de açıkçası bir önemi yok. Lafları birbirine karıştırıyorlar, iktidar böyle mi olur. Her gün muhalefet ile ilgileniyor. İktidar böyle mi olur. Her gün İstanbul Belediyesi'nin işiyle gücüyle ilgileniyor. Bir gün yok ki 6-7 bakanı hakkımızda laf etmeyi versin. İşleri güçleri bizleriz, yani onun için demek ki meyve veren ağaç taşlanır. Bana bakan moralimi, umudumu görür aslında. Gençleri, üreten insanları, esnafı, öğrencileri, özellikle kadınlardaki enerjiyi. Türkiye büyük bir değişimle karşı karşıyadır. 2023 tüm sıcaklığıyla Cumhuriyetin 100. yılının meşalesiyle geliyor. Bizde hazırız."