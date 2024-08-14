Emeklilere ve eşlerine plajlarda şezlong ve şemsiye de ücretsiz oldu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.
"Emeklilerimize Müjdelerimiz Devam Ediyor! Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."
Bakan Ersoy'un bu "müjde"sinin zamanlaması ise tepki çekti. Çünkü artık Ağustos'un 14'ü ve yazın son ayının da yarısı geride kaldı...
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