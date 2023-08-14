Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yılı için paylaşım
AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümüyle dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.
Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye’yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti’nin yeni yaşı kutlu olsun.
Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara... #AkParti22Yaşında
Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2023
Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye’yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti’nin yeni yaşı kutlu olsun. @akparti
Hiç… pic.twitter.com/S5xGsWIJbN
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