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Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yılı için paylaşım

Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yılı için paylaşım
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AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümüyle dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.

Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye’yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti’nin yeni yaşı kutlu olsun. 

Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara... #AkParti22Yaşında

Etiketler Emine Erdoğan ak parti
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