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Emine Erdoğan'dan Katar mesajı

Emine Erdoğan'dan Katar mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katar ziyaretini değerlendirdi.

Erdoğan, "Katar ile dostluğumuzu pekiştirdiğimiz, kültürlerimiz arasındaki bağı güçlendirdiğimiz bir ziyareti geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin daimi olmasını temenni ediyorum" dedi. Mesajında, Katar ziyaretindeki görüntülerden hazırlanan bir video da yer aldı.

Etiketler emine erdoğan katar mesaj
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