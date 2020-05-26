En iyi saç ekimi kliniği nasıl belirlenir?

Erkeklerde bu problemin sonucunda kellik sorunu oraya çıkabilmektedir ve belirtmek gerekir ki erkekler saç dökülmesi sorunu ile kadınlardan daha fazla karşı karşıya kalır. Kadınlarda tablo biraz daha iyimserdir. Hem saç dökülmesi genellikle saç seyrelmesi ile sınırlı kalmakta hem de erkeklere oranla kadınlarda daha az görülmektedir.

Saç dökülmesinin sebebi kişiye özgü farklılıklar gösterse de saç dökülmesinin bazı ortak nedenleri de bulunmaktadır. Bunlar; genetik özellikler, vitamin ve mineral eksiklikleri, yetersiz veya yanlış beslenme, düzensiz uyku, psikolojik strese bağlı etkenler, bazı ilaçların yan etkileri, saç derisinde oluşan mantar ve bazı mikrobik hastalıklar, sigara ve alkol kullanımı ve kozmetik ürünlerin fazla kullanılması şeklinde örneklendirilebilir ve bu örnekler çoğaltılabilir.

Cinsiyet fark etmeksizin saç dökülmesi problemi karşı karşıya gelen kişinin hayat kalitesini düşürmektedir. Bu kişiler kendisini toplumdan soyutlamakta ve kendilerini eskisi kadar güzel hissetmemektedir. Bu ilerleyen zamanlarda kişilerin psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmasını da tetiklemektedir. Saç dökülmesi probleminin en etkili ve kesin çözümü saç ekimidir. Saç ekimi uzun yıllardır kullanılan ve başarı oranı oldukça yüksek bir cerrahi operasyondur. Bu cerrahi operasyon ile saç kaybı yaşamış bölgeler, yeni saçlar ile buluşturulmaktadır.

Saç ekimi için risk taşıyan bazı hastalıklar vardır ve bu hastalıkları taşıyanlara, saç ekimi doktor raporu olmadan yapılmamaktadır. Bunlar; yüksek derecede diyabet hastaları, kalp ritim bozukluğu olan kişiler, tansiyon hastaları, kalp ve damar bozuklukları olan ve aktif kan sulandırıcı kullanan kişiler, kalp ve damar bozuklukları sebebi ile ameliyat olmuş kişiler, ileri derecede CVA geçirmiş kişiler, ciddi derecede enfeksiyonu olan kişiler ve ilaçlara karşı alerjisi olan kişilerdir.

Saç ekimi yaptırmaya karar verildiğinde sıra en iyi saç ekimi kliniğini bulmaya gelir. Bu süreç Türkiye’de yaşayanlar için bir nebze daha kolay ilerlemektedir. Bunun sebebi şüphesiz ki Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısıdır. Sağlık turizminde oldukça başarılı olan ülkemiz saç ekimi konusunda da her geçen gün kendisini daha da geliştirmektedir. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Kurulu Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın açıklamalarına göre Türkiye’ye 2019 yılında saç ekimi için yurtdışından 498 bin kişi gelmiştir.

En iyi saç ekimi kliniğini belirlemekte pek çok kıstas vardır. Bunlara sırasıyla değinelim.

- Klinikteki hizmet çeşitliliğinin fazlalığı: Hizmet çeşitliliği fazla olan kliniklerin, diğer kliniklerden daha iyi olduğu düşünülür.

- Saç ekimi tekniklerinden çoğunun aktif olarak uygulanması: Saç ekimi için kullanılan pek çok teknik vardır. Bu tekliklerden bazıları; FUE tekniği, safir FUE tekniği ve DHI saç ekimidir.

- Klinik kadrosunda yer alan uzman doktorlar ve uzman sağlık ekibi: Bir saç ekimi kliniğini diğer kliniklerden öne geçiren cerrahi operasyonu gerçekleştiren uzman doktorun başarısıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise saç ekiminin sonuç olarak bir cerrahi operasyon olduğunun unutulmamasıdır. Cerrahi operasyon öncesinde hastanın tıbbi özgeçmişi alınıyor ve gerekli testler yapılıyor olsa dahi cerrahi operasyon sırasında oluşan komplikasyonlarda müdahale edecek donanımda bir sağlık ekibinin olması önemlidir.

- Kliniğin yeterli donanıma sahip olması: Gerçekleştirilecek cerrahi operasyon için steril ameliyat odaları ve gerekli olabilecek ekipmanların bulunması.

- Kliniğin hijyen koşullarına uygunluğu.

- Kliniği tercih eden yabancı hasta sayısı,

- Kliniğin hastalarına verdiği önem ve klinikte saç ekimi yaptıran hastaların eleştirileri,

- Yurtdışından veya il dışından gelen müşteriler için sağladığı imkanlar.

- Yurt dışı hastaları için tercümanın bulunması,

- Cerrahi operasyon öncesinde veya sonrasında hastalarla olan iletişim,

- Kliniğin sektörde bulunduğu yıl sayısı,

- Klinik ile ilgili basında yer alan haberlerin sayısı ve içeriği,

- Kliniğin sektördeki başarı oranı,

- Kliniğin gelişen teknolojiye paralel olarak kendini geliştirmesi ve klinik kadrosunda yer alan uzmanların sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi sonucunda bilgilerini güncellemesi,

- İnternet sitesinde yer alan bilgiler,

- Saç ekimi fiyatları vs.

En iyi saç ekimi kliniğini belirlemekte bahsi geçen kıstaslar oldukça etkili olmaktadır. Ancak; müşteriye göre bu kıstasların önem sıralaması farklılık gösterebilir. Saç ekimi yaptırılacak olan kliniğin seçilmesinde oldukça hassas davranılmalı, merdiven altı şeklinde tabir edilen yerlerden kaçınılmalıdır. En iyi saç ekimi yapan klinik araştırılırken karşımıza çıkan sonuç, Now Hair Time Kliniği olmuştur.

Now Hair Time Hair Transplant Center’ın yılları aşkın bir tecrübesi bulunmaktadır. Uzman doktorlar ve profesyonel saç ekim uzmanları ile birlikte çalışan bu klinik saç, sakal, bıyık ve kaş ekimini hastane ortamında ve doktor kontrolünde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de saç ekiminin öncülerinden olan Op. Dr. Bahadır İmer bu kliniğin kadrosunda yer almaktadır.

Müşteri memnuniyetini ve konforunu temel politikalarından biri olarak belirleyen Now Hair Time, hastalarına en lüks otellerde konaklama ve ücretsiz transfer imkanı sağlamaktadır. Ayrıca yurtdışından gelen hastalar için özel tercümanlar bulunmaktadır. Ömür boyu tıbbi destek sağlaması, dokuz dil seçeneği ile aktif olarak kullanılan bir internet sitesi olması gibi pek çok kıstas ile Now Hair Time, en çok tercih edilen saç ekimi klinikleri arasında yer almaktadır.