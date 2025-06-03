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Enflasyon tahminleri tutmadı! Emekli ve memur maaşı için zam hesabı sil baştan!

Enflasyon tahminleri tutmadı! Emekli ve memur maaşı için zam hesabı sil baştan!
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TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1.53 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emekli için zam hesabı değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını hesapladı.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği mayıs ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1.53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 oldu.

Ekonomistler mayıs ayında enflasyonun yüzde 2.10 olacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 36.17'ye ineceğini tahmin ediyordu. Ancak enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti.

TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1.53 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emekli için zam hesabı değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını hesapladı.

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ

Enflasyon beklentilerin altında gelince emekli ve memur maaşları için zam hesabı sil baştan değişti. 

Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi eksi açıklanmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09; memur ve memur emeklileri ise yüzde 14,01 oranında zam alacak. 

"FAİZ İNDİRİMLERİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Mehmet Şimşek iki derede bir arada kaldı. Faizleri düşürmek için böyle bir enflasyon açıklandığını düşünüyorum, bundan sonra da faiz indirimlerinin geleceğini düşünüyorum. 19 Haziran'da yüzde 99,99 faizlerin düşeceğini düşünüyorum. Bence de faizlerin artık düşmesi gerekiyor, insanlar yüksek faizin altında ezilmeye başladı" diye konuştu. 

TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1.53 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emekli için zam hesabı değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını hesapladı.

MEMUR VE EMEKLİNİN ALACAĞI ZAM ORANI

6 aylık enflasyon farkının ne kadar çıkabileceği hakkında konuşan Erdursun, "Yüzde 1 enflasyon açıklanır Temmuz ayında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,24; memur ve memur emeklileri de yüzde 15 civarında enflasyon farkı alır diye düşünüyorum. Emekliler bir zam bekliyor, bu bir zam değil enflasyon farkı. Enflasyon verileri doğru açıklanmadığı zaman memurun ve emeklinin maaşı değerini kaybeder. Sonraki dönemlerde de iyileştirme beklenir, düzelmesi için. Bir iyileştirme yapılmazsa sabit gelirlinin alım gücü iyice düşecek. Hükümet Ocak ayını bekleyin derse; yüzde 7 gibi bir fark verilir. Bu durumda iyice değerini kaybeder ve telafisi mümkün olmaz" sözlerini sarf etti.

TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1.53 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emekli için zam hesabı değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını hesapladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu hatırlatan Erdursun, açıklanan enflasyon verisinin ardından Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16 bin 652 liraya çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Ben 17 bin TL- 17 bin 252 TL civarında bekliyordum ama büyük ihtimalle olmayacak. Emeklilere ve memurlara zam yapılmıyor, enflasyon farkı veriliyor. Zam yapılması gerekiyor. Yıl sonuna doğru yüzde 24 enflasyon hedefini gerçekleştirecek ve faizler çok hızlı bir şekilde düşecek. Hükümetin ekonomi yönetiminden açıklama beklemiyorum ama milyonlarca emekli zam bekliyor''

Bu yıl için bir iyileştirme beklemediğini kaydeden Erdursun, "Gerekirse yıl sonunda bir iyileştirme yapalım diyebilirler. Yüzdeler ile bu iş olmayacak, seyyanen bir dokunuş gerekiyor. Seyyanen artışın memur ve emekliye verilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Öğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandıÖğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandıHaber

 

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Etiketler emekli maaşı zam oranı SGK Uzmanı Özgür Erdursun memur temmuz zammı
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