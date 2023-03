Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında son seçim müjdesini açıkladı. Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM KONUTLARINDA TEMEL ATILIYOR

Yarın (23 Mart) temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin. Böyle bir yıkımın karşısında Türkiye'den başka bu kadar hızlı harekete geçecek başka bir ülke yok. Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Asker, polis, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci. Aklınıza kim geliyorsa bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine kadar tüm imkanlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM NE?

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda savcılar devrede. 1364 şüpheli hakkında şu ana kadar işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Adli süreçler devam ediyor. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Milletimize bu acıları yaşatanlar hesabını verecek. Bundan kaçış yok.

'BU İŞTE ÇIRAK DEĞİLİZ'

Şu anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'nın geçmiş deneyimleri ve ellerinde tip projeleri var. Yeniden inşa ve ihya dönemi fiilen başlamış durumda. Van'da biz bu işi yaşadık. Bingöl'de, İzmir'de yaşadık. Antalya, Muğla, Manavgat'ta bu işleri yaşadık. Sadece şehirlerde devasa dikey mimari tarzı değil. Bir taraftan zemin artı 3 bilemedin 4. Bir taraftan da köy evlerini yapmak suretiyle bunları ispatladık. Bu işte çırak değiliz, kalfalığı geçtik, ustalığı da yakaladık. Artık sulak zeminler değil, sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı. Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceğiz.

DEPREM KONUTLARI ACELEYE Mİ GELİYOR?

Bu konularda özellikle tabi biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Söyleyenlerin geçmişinde bu tür adımlar yok. Sen bir yıl hedef koyarsın, 13 ay olur, 15 ay olur. Biz bunu Van depreminde ispat ettik. Bu işi görmek isteyenler Van'a giderler, şöyle Edremit'ten Van denizini seyrederler. Böyle bir yeri depremin ardından gerçekleştirmiş olan bu iktidar. Aynı şekilde Erciş'i baştan aşağı yaptık. İzmir'de aynı şekilde. Dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu. Sismik izolatör kullanmak suretiyle oralardaki inşaatları yapacağız. Maliyeti artsa da bunların talimatını da Murat Bakanıma verdim. Devletin hastaneleri gibi buraları da bu sismik izolatörleri kullanarak inşaatlarımızı yapalım. Van depreminden sonraki dönemde zemin etüdünün doğru yapıldığı takdirde ve fay hatlarından uzak bölgeler seçildiği takdirde o bölgede inşaatlar yapılabilir.

İSTANBUL İÇİN HAZIRLIK VAR MI?

Ben İstanbul çocuğuyum. Yaklaşık 5 yıl İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Ben bir de deprem felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın Londra'ya giremezsiniz. Belli kuralları var bu işin. Eğer bu varsa sizde o zaman müsaade ederler girersiniz. Bunun sebebi trafiktir. İstanbul'da da belediye başkanlığımda nüfus 8 milyondu. Şu an 15 milyonu geçti. Bir de planlama noktasında maalesef zannedildiği gibi planlanmadı. Kimse o planlara uymuyor. Muhalefet sağda solda kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Çünkü işlerine gelmiyor. Bu işi onlar iyi beceriyorlar. Fikirtepe iki ilçeye hitap eder. Biz Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için adeta yırtındık. Buradaki kentsel dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik. Aynı şekilde Üsküdar'da şu anda muhteşem konutlar yaptık. Benim vatandaşım oranın belli bir kısmında çok direndi.

'ALLAH RAZI OLSUN DİYORLAR'

Benim kendi oturduğum yeri de yıkıma tabi tutturdum Burhaniye'de. Bizi görsünler onlar da buna uysunlar diye Burhaniye'de. Şu anda oraları bir görseniz, oralardaki kentsel dönüşüm ne kadar güzel, hakikaten insanlara gurur, onur verici olduğunu görürsünüz. Benim önümü kesip dediler ki 'Başkanım bizimkileri de yık.' Ben de dedim belediye başkanımıza söyleyeceğim hemen burada da kentsel dönüşümü başlatalım. Bitenlerin dışında hala devam eden inşaatlar var. Çamlıca Camii'nin alt kısmını kapsayan bir yer. Manzarasıyla her şeyiyle çok çok güzel bir yer. Bazen takılıyorlar bana. Yapılan binanın bedeli en az bire beş, bire on katladı. Tabii giriş katlarında dükkanlar, mağazalar açılmaya başladı. Yapıldıktan sonra herkes 'Allah razı olsun' diyorlar ama oraya kadar çok çok çileden çıkarıyorlar.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN DÖNECEK?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor. Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Yurtlarda bir güven var. Osmaniye'de yurda gittim, baktım vatandaşlarım yerleşmişler. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Onlarla oturduk yemeğimizi yedik. Vatandaşla sohbetimde baktım güven var. Gereken adımların atılmasını sağlayacağız. Yüz yüze eğitim ile online eğitim mukayese edilemez.

'MİLLETİMİZ 20 YILDA SAMİMİYETİMİZİ GÖRDÜ'

Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir hüzün var. Şehirlerimizin tamamında her bir vatandaşımızın kapısını çalıp yaptıklarımızı anlatacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza vatandaşlarımızı ortak edeceğimizi anlatacağız. Milletimiz 20 yılda samimiyetimizi gördü. Bizim 20 yılda ürettiklerimiz, yaptıklarımız ülkemize eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada neler yaptık, bundan sonra da neler yapacağız. Bütün bunları istiyoruz ki vatandaşlarımıza anlatalım.

ALTILI MASA KONUSU

Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Bunların derdinin millete hizmet olmadığını gösteriyor. Dağıt sandalyeleri, al cumhurbaşkanlığını. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar. HDP için ne dedik, gizli ortakları dedik. Bunu milletimize anlatmamız gerekiyordu. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, benim vatandaşım yerlidir. Benim vatandaşım özellikle dışarıda yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Kandil'deki terörist elebaşıları Altılı Masa'nın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar. Meral Hanım, 'HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez' demişti. HDP bütün varlığıyla bu kumar masasına oturmuş durumda. HDP verecekleri destekler karşısında elbette taleplerinin karşılanmasını bekliyor. Milletim bu oyunları görüyor. 14 Mayıs'ta hepsine gereken dersi milletim verecek.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU SÖZLERİ

Ben tamamını izleyemedim. Yani bu masanın ilkesizlik üzerine kurulu olduğunu hep söyledik. Masanın birbirine güvenmediğini her zaman dile getirdik. Meral Hanım bu masayı kumar masası olarak anlattı. Bu masada her şey var. Herkes birbirine çalım atıyor. Kimin hesabı diğerine uyacak uymayacak önümüzdeki günler iyi gösterecek. İçlerinden bazılarının gerçeği görmesi önemli. Buradan başarı beklenmesi mümkün değil.

'BEŞERİ SERMAYEMİZ ÇOK ZENGİN'

Yenilenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Parti kadrolarını yeniliyor ve gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin. Kabinede görev alabilecek yetkinlikte çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığınızda kıdem konusunda en büyük kıdeme, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip. 20 yıldır bütün bu görevleri gerçekleştirdik. Hala da devam ediyoruz.

'KABİNEDEKİ 17 İSİM MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK'

Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat olarak girdi ama şimdi siyasi formayı giyerek bizimle yol koşturacak. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.

MUHARREM İNCE SÖZLERİ: O DA PAYINI ALDI

Ben Muharrem Bey'le böyle bir ağız dalaşına girmeyi doğru bulmam. Kendisinin ifadesi var. 'Yenmiş de yenmiş' diye. Bunu kim için söylemişti. Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payını aldı, mağlup oldu. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Milletimizin karşısına eserlerimizle çıktık.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne geçeceğiz. Et ve Süt Kurumu satış noktalarında ve Tarım Kredi marketlerinde makul fiyatlı ürünleri vatandaşlarımıza sunacağız. Et ve Süt Kurumu kıyma ve kuşbaşı miktarını 2 katına çıkaracak, satış noktalarında fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi."

MEHMET ŞİMŞEK'LE NEDEN GÖRÜŞTÜ?

Mehmet Bey benim geçmişte Bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Kendisiyle ilgili de özellikle insanımızın refahı noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz, kendisiyle fikir alışverişinde bulunalım istedim. Sağ olsun o da yanıma geldi, kendisinin fikirlerine önem veririm. Biz kendisiyle bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz. Hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar istişare halindeyiz. AK Parti Genel Merkezi, Mehmet Bey'in evidir. Kendisiyle seçim çalışmaları kapsamında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da olabilir. Mehmet Bey'e görevler düştüğünü söyledim. O da seve seve üzerine düşeni yapacağını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ben bu ekrandan o zaman açıklayayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam açıklamış oluyorum. Hayırlı olsun.