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Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü

Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü.

Aleyna Ölmez’in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz” dileğinde bulundu.

Aleyna Ölmez’in bundan böyle teyzesi Güler Duman’a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız” ifadesini kullandı.

Ambulans uçakla Ankara’ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna’nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz” diye konuştu.

Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ilgililere teşekkür etti.

Etiketler aleyna aleyna ölmez erdoğan
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