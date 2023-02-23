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Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Etiketler gürcistan erdoğan kabul
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