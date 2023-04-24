Erdoğan Togg'a özel kredinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'a özel kredi müjdesinin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirtmiş ve detayları Manisa'da açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan, Togg için kamu bankalarının vereceği krediye ilişkin olarak, Araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullanılabilecek." dedi. Erdoğan ayrıca Millet İttifakı'na da sert tepki göstererek, "HDP'yi dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

TOGG İÇİN ÖZEL KREDİ

Erdoğan'ın merakla beklenen kredi açıklaması:

"Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık.

Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alınımı sürdürecek.



Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet bahçesi projelerimizden 4’ünü tamamladık.



Ankara-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.



Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık.

Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var.



(TCG Anadolu) 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız.



(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler.



HDP'yi dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır.



(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar.



Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından.