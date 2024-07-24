Erdoğan'dan Ayasofya mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X'teki mesajında, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Fethi’nin sembolü olan Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfimizin Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2024
Allah’a hamdolsun, Ayasofya’nın dirilişi tekrar hayırlı olsun. pic.twitter.com/Bv7og7Fcwg
"ZİNCİRLERİN KIRILDIĞI GÜNÜN 4'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ..."
Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Zincirlerin kırıldığı günün 4'üncü yıl dönümü..." ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın fotoğrafına yer verildi.
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