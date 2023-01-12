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Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Etiketler erdoğan taziye mesaj
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