Erdoğan'dan, Elon Musk'a TEKNOFEST yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı TEKNOFEST paylaşımına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ın sosyal medya hesabından "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanarak yaptığı TEKNOFEST paylaşımına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."