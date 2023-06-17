Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Belirsizlik ortadan kalktı elimiz güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Gelen öncü veriler büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor. Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, elimiz güçlü Yeni ekonomik kadromuzun hedefi bu sorunun çözümü oluşturuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren tüm kardeşlerime emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Sizler sadece birer iş insanı değilsiniz, aynı zamanda milletimizin yüz akısınız. Bugün dünyanın en ücra köşesinde bile Türk malları varsa bu ihracatçılarımızın sayesindedir. İhracatçılarımızı yol ve dava arkadaşı olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. İhracatçılarımızla farklı vesilelerle bir araya geldik.

Kobi tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyona çıkarılmasına kadar bize ilettiğiniz talepler olumlu yanıt verdik. Her türlü yapıcı eleştiriyi değerlendirdik. Türkiye'yi ihracatta tarihin en yüksek başarılarıyla tanıştırdık. Göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin etkisi altındaydı. Esnafından işçisine kadar toplumumuz önünü göremiyordu. Bu tabloyu tersine çevirdik. Dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline geldik. 2022 senesi ihracatımız açısından adeta rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. İhracat yapan firma sayımız önceki seneye göre yüzde 14 arttı. Bu yıla güçlü bir giriş yaptık.

Deprem şehirlerindeki üretim çarklarının dönmesi için gereken her türlü desteği sağladık. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri günden güne azalıyor. Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttı.

Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Gelen öncü veriler büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor.

Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz.Seçim belirsizliği ortadan kalktı, elimiz güçlü Yeni ekonomik kadromuzun hedefi bu sorunun çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize ilerleyeceğiz. Güçlü Türkiye yolunda sizlerden aldığımız güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız. Geriye gidişe tahammülüz olmadığı gibi yerinde saymaya da müsamahaya yer yoktur.

Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır. İhracatçılarımızın da İstanbul Finans Merkezi'nin yarattığı ekolden yararlanacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar hedeflerimize ulaşmada şüphe duymuyoruz.

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ihtiyacımız olan kararlığını elde ettik. Ülkemize 5 sene daha hizmet edeceğiz. 28 Mayıs gecesi sandıklarının kapanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını attık. Önümüzdeki 5 sene boyunca hiç durmadan Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye asırlık kazanımları tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı üzerinden atmıştır. Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlayacağız. Hepsinden öte terör örgütleriyle ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça verilmiş sadakamız diyeceğiz. Güya milleti barıştırmakla bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası halen sürüyor. Millete pazarladıkları masanın bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Muhalefetin de hatalarını görüp kendilerini düzeltmelerini bekliyoruz. Türkiye, geride bıraktığımız 21 yılda birçok açığı kapatmıştır. Ülkemizin en kronik sorunlarından olan muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçlarının muhalefet açığının kapanması için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Milletimiz iktidara gelmek amacıyla terör örgütleriyle iş birliği yapacak bir muhalefet görmek istemiyor. Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var.