Erdoğan'dan Hatay mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan Sosyal medyasından şöyle dedi;
Hataylıların güçlü iradesiyle alınan ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, bu millî dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.
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