Erdoğan’dan Özgür Özel’e Kıbrıs daveti

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmede Özgür Özel’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti. Özel, bu buluşmada en düşük emekli maaşının 17 bin TL’ye yükseltilmesi ve asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gerektiğini de dile getirdi.

AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan, saat 16.00’da başlayan görüşmeye saat 15.58'de ulaştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da eşlik ettiği Erdoğan’ı, Özel ve Namık Tan kapıda karşıladı. İki liderin samimi tavırları ve gülümsemeleri dikkat çekti. Erdoğan’ın ekibinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede yeni anayasa, emekli zamları ve güncel konular ele alındı.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Görüşmenin ana gündem maddesi yeni sivil anayasa oldu. Kritik zirvede, yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, hayat pahalılığı, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, gezi tutukluları gündeme geldi. Özel, en düşük emekli maaşının 17 bin TL’ye çıkarılmasını ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını da talep etti. Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için uygulanan orta vadeli programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ve tek haneli enflasyon yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirtti. Ayrıca arzu edilmesi hâlinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’ye bilgi vereceğini ifade etti.

ERDOĞAN ÖZEL'İ KKTC'YE DAVET ETTİ

Ekonomim'in haberine göre Erdoğan, Özgür Özel’i Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü törenlerine de davet etti. Özel, görüşme sonrası MYK’yı toplayarak bilgi verdi. Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmişti.