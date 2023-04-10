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Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını tebrik ediyorum. Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz.

Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum.”

Etiketler erdoğan mesaj paskalya
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