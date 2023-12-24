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Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan 6 askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler erdoğan taziye mesaj
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