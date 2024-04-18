Erzurum'da deprem

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Büyüktüy Mahallesinde saat 13.29'da deprem meydana geldi.

3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...