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Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Erzurum'da saat 13.39'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği  5.44 kilometre olarak bildirildi. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaşırken derinliğini 7.2 km. olarak duyurdu.

Etiketler erzurum deprem afad
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