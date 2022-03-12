Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
Erzurum'da saat 13.39'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.44 kilometre olarak bildirildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaşırken derinliğini 7.2 km. olarak duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol