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  3. 04 Mayıs 2017 18:12

Eski emniyet müdürü yakalandı !

Usulsüz dinlemeler ve Askeri Casusluk kumpasında adı geçen eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç sahte kimlikle yakalandı.

Eski emniyet müdürü yakalandı !
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Usulsüz dinlemeler ve Askeri Casusluk kumpasının başındaki isimlerden biri olduğu iddia edilen ve Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, Pendik'te sahte kimlikle yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arann Bitlis eski Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda sorumlu müdür iken adı usulsüz dinleme ve Askeri Casusluk kumpasına karışan Akgüç, gelen bir ihbarla Pendik'teki bir iş merkezine yapılan bakında gözaltın alındı. Akgüç'ün Yaşar Aracı adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını belirledi. Akgüç, 2015 yılında Ankara merkezli usulsüz dinlemelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

Milliyet

sadettin akgüç , sahte kimlik , fetö , pendik