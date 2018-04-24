Advertisement Advertisement
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ankara'da sıcak saatler ! Gözler saat 17:00'de...
Ankara'da sıcak saatler ! Gözler saat 17:00'de...
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Survivor'da büyük şok ! Adaya kim veda etti ?
Survivor'da büyük şok ! Adaya kim veda etti ?
Sıcak günler bizi bekliyor ! Meteoroloji duyurdu
Sıcak günler bizi bekliyor ! Meteoroloji duyurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Nisan 2018 16:51

Evinin bahçesini bu hale getirdiler !

Sakarya'da bir evin bahçesinde kazı yapan defineciler arsayı köstebek yuvasına çevirdi.

Evinin bahçesini bu hale getirdiler !
A+ A-

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir evin bahçesinde kazı yapan defineciler arsayı köstebek yuvasına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Karaçalı Mahallesinde ikamet eden Şener Çetin isimli vatandaşın evinin bahçesinde iddialara göre gece defineavcıları kazı yaptı. Sabah kalktığında bahçesindeki toprağın 6 metre derinliğinde kazıldığını gören Çetin büyük şaşkınlık yaşadı.

Bahçesi defineciler tarafından kazılan Şener Çetin yaptığı açıklamada, ''Bazen bahçeye ahırımdaki hayvanlarıda çıkartıyorum. Görmemiş olsaydım hayvanlardan bazıları çukura düşebilirdi. Gelip kazdıkları çukuru kapatırlarsa bunu yapanlardan şikayetçi olmayacagım'' dedi. 

İHA

kazı , bahçe , sakarya , köstebek yuvası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM