Evlenmek isteyen gençlere ''evlilik kredisi'' tuzağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere evlilik kredisi vaadi sonrası dolandırıcılar harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 150 bin liralık evlilik kredisi vaadi henüz hayata geçmedi ama dolandırıcılar harekete geçti.

Evlilik kredisi vaadi dolandırıcıları harekete geçirdi. Dolandırıcılar dünya evine girmek isteyenleri tuzağa düşürmeye başladı. Uzmanlarsa uyardı.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşad Ergün, “Kişilerden kredinin çıkması için belli miktarlarda ön ödeme şeklinde birtakım paralar talep edildi. Ne yazık ki çok önemli ölçüde kişide bu paraları göndermek suretiyle mağdur oldu” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar, evlilik kredisiyle ilgili araştırma yapan çiftleri tuzağa düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını bile kullandı. Sahte logolar ile sahte internet siteleri oluşturdular. “Bunu da fırsat bilen birtakım kötü niyetli kişiler dolandırıcılar bu devlet sitesiymiş gibi bir internet sitesi oluşturmak suretiyle ara yüzünde Google üzerinden birtakım sponsorlu reklamlara çıkıyorlar. ‘Evlilik kredisi başvurusu evlilik kredisi ister misiniz?’ İnsanlar Google'da arattıklarında bu sponsorlu linklerle karşılaştılar ve tıkladılar.”

Dolandırıcıların ağına düşmemek için uzmanların önemli uyarıları var. Ergün, “Bir devletin internet sitesi mutlaka gov.tr uzantılı olur. Şunu da net bilmemiz lazım ki hiçbir devlet kurumu Google üzerinden birtakım hizmetlere yönelik sponsorlu reklama çıkmaz. Yine hiçbir devlet kurumu vereceği hizmetlerle alakalı kişilerden ön ödeme adı altında para talep etmez” sözleriyle uyarıda bulundu.

CNN Türk