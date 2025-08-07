  1. Anasayfa
  Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ?

Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri'den kendi Youtube kanalı için gönderdiği son mektupta MHP lideri Bahçeli'ye dikkat çeken bir soru yöneltti.

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü kendi Youtube kanalında yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı. 

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan açılan davada savcılık 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame kabul edilirken Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşmanın tarihinin 3 Ekim 2025’te görüleceği açıklanmıştı.

Fatih Altaylı, cezaevindeki tutukluluğu devam ederken her gün Youtube kanalına gönderdiği mektuplarla gündemi yorumlamaya devam ediyor.

Altaylı son mektubunda ise eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı "gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için dikkat çeken bir soruyu gündeme taşıdı.

Fatih Altaylı mektubunda Bahçeli için şu ifadeleri kullandı: 

“Bahçeli ve Öcalan'ın işbirliği bir sonuç verebilir. Bu konuda her ikisinin yakın bir diyaloğu ve güveni var. Benim açımdan anlaşılmaz olan ise Bahçeli'nin tüm bunları yapmak için niye 26 yıl beklediği. Çünkü Öcalan'ın tavrı ve fikirlerinde değişiklik yok. kendisiyle konuştuğum günle yani 28 yıl öncesi ile bugün arasında yeni bir şey söylemiyor. Bahçeli niye 26 yıl bekledi? Tüm bunlar 1999 yılında da olabilirdi. Üstelik geçmişte Türkiye'nin çok daha güçlü ve dengeli zamanlarında”

