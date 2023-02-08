Felaketin üçüncü gününde bir kurtuluş daha
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından bir kadın sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 3 itfaiye aracı ve 25 personelle bölgede olan ekipler, Elbistan’ın Güneşli Mahallesi müftülük karşısındaki 5 katlı binanın altında kalan Rahime Demirci’yi (38) sağ kurtardı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol