Felaketin üçüncü gününde bir kurtuluş daha

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 3 itfaiye aracı ve 25 personelle bölgede olan ekipler, Elbistan’ın Güneşli Mahallesi müftülük karşısındaki 5 katlı binanın altında kalan Rahime Demirci’yi (38) sağ kurtardı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA