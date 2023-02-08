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Felaketin üçüncü gününde bir kurtuluş daha

Felaketin üçüncü gününde bir kurtuluş daha
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 3 itfaiye aracı ve 25 personelle bölgede olan ekipler, Elbistan’ın Güneşli Mahallesi müftülük karşısındaki 5 katlı binanın altında kalan Rahime Demirci’yi (38) sağ kurtardı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

DHA

Etiketler kahramanmaraş elbistan enkaz deprem
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