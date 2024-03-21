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FETÖ firarisi eski vali yakalandı

FETÖ firarisi eski vali yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski vali saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali A.P., Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."

AA

Etiketler fetö firari vali vali yakalandı gaybubet evi gaybubet
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