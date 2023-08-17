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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 20 gözaltı

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 20 gözaltı
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evi olarak bilinen gaybubet evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin üyesi olup, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bazı şüphelilerin 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere, bu sabah operasyon düzenlendi. Müzahir kurumlarda öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişilerin de aralarında olduğu 20 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ayrıca yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Terör örgütü mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, FETÖ'nün verdiği talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirip, 'temiz' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden daireler kiraladıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler izmir gaybubet fetö
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