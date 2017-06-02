FETÖ'nün kilit adamı yakalandı !

Bayram Ö. kapatılan Samanyolu TV'deki ''Tek Türkiye'' dizisinde geçen ve birçok kişiyi hedef gösteren "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti.

Evde yakalandı

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari FETÖ mensuplarının Kartal'da bulunması muhtemel adreslerine yönelik çalışmaları sırasında yaptığı çalışmada firari Bayram Ö.'nün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve geldiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler Bayram Ö.'yü yakaladı.

Her taşın altında

ÇYDD Başkanı Gülseven Yaşer'in ifadelerine göre Bayram Ö., komiser olduğu dönemde Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 'sızmış' ve burada FETÖ lehine faaliyet göstermişti. Bayram Ö. ayrıca Danıştay cinayeti sürecinde tetikçi Alparslan Aslan'ın Elazığ'daki ailesine yönelik soruşturmayı aksattığı iddiasıyla da suçlanmıştı. Bayram Ö., kapatılan Samanyolu TV'deki ''Tek Türkiye'' dizisinde geçen "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti. Dizi senaryosunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla hazırlandığı, yapılacak operasyon ve örgütün hedefindeki kişilere dair bu diziyle mesaj verildiği değerlendirmeleri de çok tartışılmıştı.

"Tahşiyeciler" adlı dini gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada sanık olan Bayram Ö., bir süredir firari olarak aranıyordu.