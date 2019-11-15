Feyzioğlu'ndan HDP'ye rest: ''Hakkımdaki suç duyurusu madalyadır''

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Rize Barosu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin sözleri üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan HDP’ye tepki gösteren Feyzioğlu, söylemediği sözler üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu vurguladı.

Kendisine ‘Niye Akçakale’ye gittin?’ diye sorulduğunu aktaran Feyzioğlu, “Nasıl gitmeyeyim? Neden gitmeyeyim? ‘Gazetecilerimiz orada terör örgütünün hedefi olurken hangimiz orada olmak istemedik?’ diye soruyorum. Ben de orada olmak istedim. Dünyaya bunu göstermek için makam odamdan yapacağım açıklama yetmiyordu.” dedi.

“BU SUÇ DUYURULARI BİZİM İÇİN MADALYA GİBİDİR”

Feyzioğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetli dünyanın en şerefli ordusudur ve Türk askeri dünyanın en ahlaklı askeridir. Tek bir sivile zarar vermez. Onun yerine şehit olmayı göze alır' dedim. Bu sözlerimden dolayı bir siyasi parti benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Sözleri çarpıtarak değil, yeni baştan demediğim sözlerle suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları bizim için madalya gibidir."