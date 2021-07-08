  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Foça'da korkutan orman yangını

Foça'da korkutan orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor.

Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

Etiketler yangın orman yangını foça
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
NASA'nın canlı yayında sosyal medyayı karıştıran görüntüler
Tek doz aşı uygulaması iptal edildi! Randevular yeniden açıldı
Kızına istismarda bulunan baba gözaltına alındı, hastaneden firar etti
Erdoğan'ın bu sözlerine tepki çekti: ''Söz vermedik ama...''
Delta'dan daha tehlikeli: Lambda varyantının belirtileri açıklandı
Bodrum'da restoranda gelen 26 bin TL'lik hesap sosyal medyada olay oldu
İşte Çin aşısı Sinovac'ın ''koruma etkisi için'' en kapsamlı araştırmanın sonuçları
İşte hükümetin kamu işçilerine zam teklifi
Genç girişimci, Japonya'dan getirip, masajla büyütüp, kilosunu 10 bin TL'ye satıyor
NASA Başkanı'ndan tarihi açıklama: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak