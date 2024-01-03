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Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
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Ordu'da geri manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca bir kafenin bahçesine daldı.

Ordu’da geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca araç bir kafenin bahçesine daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y.’nin kontrolündeki 06 CHM ... plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu hızlandı. Otomobil, kafenin bahçe korkuluklarını kırarak, içeride müşterilerin bulunduğu kafenin bahçesine girdi. Kazada kafede garson olarak çalışan Mesut E., lise öğrencisi Efe Çınar E. ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 "ARAÇ İÇERİ GİRDİĞİNDE GAZA BASMAYA DEVAM EDİYORDU"

Kazayı anlatan Ahmet Eren Altun isimli öğrenci, “Sürücü galiba ileriye gideceğini düşündü ama geri geldi. İçeride arkadaşlarımız da vardı, araç içeri girdiğinde gaza basmaya devam ediyordu. Çok şükür can kaybı yok” diye konuştu.

"BİZ İÇERDE OTURUYORDUK"

Barış Kaymaz isimli öğrenci de, “Biz içeride oturduğumuz ve bir şeyler yediğimiz esnada araç geri geri gelmeye başladı. Bir araç geri geri geldi, o esnada biz de içerideydik. Arkadaşlarımız da oturuyordu. Bir kız arkadaşımız vardı, onu çıkarttık. Araç buraya çarpınca da geri gitmeye çalışıyordu, kendisi de korkmuştu. Sonradan sakinleştirdiler. Araç vuracağını anlayınca arkadaşlar kaçtı ama sıkışmamışlardı. Yaralı vardı, ambulans onları götürdü” dedi.

Etiketler fren gaz fren yerin gaz
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