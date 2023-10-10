Füzeler Dolar, Euro, altın ve borsaya düştü

İsrail ile Filistin arasındaki savaşın ardından hem para piyasaları hem değerli metaller hem de borsalar karıştı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

İsrail-Filistin arasındaki savaşla gerilen piyasalarda başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

İsrail ile Filistin arasındaki askeri çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebini artırırken altın fiyatları da uzun bir aranın ardından yükselişe geçti. Ancak kripto para piyasaları başta olmak üzere riskli para birimleri değer kaybediyor.

Savaşın etki alanını genişletme riskiyle birlikte altının yanında ABD Hazine tahvilleri, dolar ve Japon yeni gibi güvenli varlıklara olan talebi de artırdı.

Piyasalar her geçen saat daha da artan gerilimin ortasında savaşın gidişatını ve kapsamını yakından izlemeye devam ederken bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisinin de piyasalar üzerindeki baskısı sürüyor.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizlikler sürerken, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyonun emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi kafaları karıştırsa da para politikası yapıcılarının "güvercin" yorumları yatırımcıların endişelerini hafifletti.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. TCMB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni