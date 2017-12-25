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  3. 25 Aralık 2017 23:45

Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !

Ağrı'da bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen asker yatırıldığı hastanede şehit oldu.

Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !
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Ağrı'da, bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen asker 21 gündür tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit oldu.

Ağrı M Tipi Cezaevi'nde 21 gün önce yaşanan olayda, cezaevinde su  ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen jandarma  er İdris Güleç, helikopterle sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitimve Araştırma  Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit erin yarın Erzurum'da yapılacak törenin ardından toprağa  verilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

Olay

Ağrı M Tipi Cezaevinde 21 gün önce, cezaevinde su ihtiyacının  karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle  kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 2'si ağır 45'i asker ile  aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi hastaneye  kaldırılmıştı.

Durum ağır olan er Güleç ile bir uzman çavuş, Erzurum Bölge Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Söz konusu gaz sızıntısının ardından Erzurum İl Afet Acil Durum (AFAD)  Müdürlüğüne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer uzmanı 5 kişilik ekip,  cezaevinde benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için ölçümler incelemeler  yapılmıştı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin adli ve idari  soruşturma başlatmıştı.

AA

tedavi , gaz , artezyen kuyusu , asker
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