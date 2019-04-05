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  3. 05 Nisan 2019 17:30

GBT iddiası doğru çıktı ! İşte o belge...

Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı ilçelerin seçim kurullarında görev alan kişilerin bilgilerini istediği ortaya çıktı.

GBT iddiası doğru çıktı ! İşte o belge...
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Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt, Zeytinburnu, Beylikdüzü seçim kurullarında görev alanların bilgilerini istediği ortaya çıktı.
 
Yüksek Seçim Kurulu'nun 02.04.2019 tarihli, '1782' No'lu karar gereği istenen bilgilerin "Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmesinde bir sakıncı görülmemiştir" denildi.

CHP'ye ulaşan belgeye göre; sandık kurulu başkanlarının, memur üyelerin, parti görevlilerinin, oy torbalarını teslim almakla ve seçim sonuçlarını sisteme girişini yapmakla görevlendirilenlerin bilgileri istendi.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre; görevli kişilerin isim, soy ismi, T.C. kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve hangi kurumdan görevlendirildiklerine dair liste istenildiği belirtiliyor.

Belgenin 'sonuç' bölümünde şöyle denildi

1- Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin soruşturma kapsamında olması durumunda verilmesine,

2- Karar örneğinin Esenyurt 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki sandık kurulları üyelerinin genel bilgi taramasından geçirildiğini öne sürmüştü

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