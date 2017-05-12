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  3. 12 Mayıs 2017 17:26

Google'a ''dünyanın en ahmak lideri'' davası

Hindistan Başbakanı Modi, Google'a ''dünyanın en ahmak lideri'' olarak kendisini gösterdiği için dava açtı.

Google'a ''dünyanın en ahmak lideri'' davası
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Hindistan, Başbakan Modi'yi arama sonuçlarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak gösteren Google'a dava açtı.

Arama devi Google, bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir dava ile yüzleşmek üzere. Hindistan, Başbakan Narendra Modi'yi arama sonuçlarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak gösteren Google ve yöneticilerini şikayet etti.

Emniyet Amiri Kemal Kishore, "Yaptığımız incelemeler sonucu iddiaların doğru olduğunu gördük ve dava açtık" dedi.

Dünya Hindu Konseyi Başkanı RK Awasthi ise, "Google, başbakanımızı küçük düşürdü. Gününün 18 saatini ülkesine adayan birisi asla ahmak bir başbakan olamaz" diye konuştu.

Google'ın Hindistan şubesinden herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Modi'yi daha önce de görüntülü aramada Hindistan'ın ilk 10  suçlusu olarak gösterilmiş, Google bu hata nedeniyle 2015'te özür dilemişti.

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