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  3. 17 Eylül 2018 16:26

Gözü telefonda eli tetikte !

Bursa'da gelin alma törenindeki görüntüler sosyal medyayı salladı.

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Bursa’da daha önce rastlanmamış bir gelin alma olayı yaşandı. Gelin ve kadın yakınlarının havaya ateş etme videosu sosyal medyada paylaşılınca tıklanma rekorları kırdı.

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Damat, gelini kız evinden çıkartacağı sırada cep telefonu ile çekilen görüntülerde iki kadının silahla havaya ateş ettiği görülüyor.

Sonrasında gelin de kapıdan çıktığı sırada havaya ateş ediyor. O anları cep telefonu ile çekip sosyal medyada yayınlayan kişinin videosu ise kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. 

İHA

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