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  2. Güncel
  3. 07 Temmuz 2017 22:56

Gülen'in yeğeninin oğlu tutuklandı

Balıkesir'de gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeninin oğlu tutuklandı.

Gülen'in yeğeninin oğlu tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında  gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin oğlu Alaattin A,  tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü  üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen avukat Alaattin A'yı evinde  gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.

Alaattin A'nın, terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen'in yeğeni Emine  A. ile "Edremit imamı" olduğu iddiasıyla aranan eşi Dr. İsmail A'nın oğlu olduğu  belirtildi.

AA

tutuklama , yeğen , fetullah gülen