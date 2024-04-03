Gümrük kapılarında 100 milyon TL'lik operasyon

Ticaret Bakanlığı, son 1 haftada, gümrük kapılarındaki operasyonlarda yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde; Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerince son 1 haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir" denildi.

DHA