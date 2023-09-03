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Gümrük sahasında 153 kilo eroin ele geçirildi

Gümrük sahasında 153 kilo eroin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına giren TIR'da 153 kilo eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine geçit yok. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR'da yapılan arama sonucu; risk analizi kapsamında X-Ray'e sevk edilen araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kilo eroin yakalanmıştır. Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. 

DHA

Etiketler iran türkiye sınır gümrük tır
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