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  3. Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku

Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku

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Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, gündüz saatlerinde vatandaşların akınına uğrarken güneşin akşam saatlerinde de yoğunluk hiç geçmedi.

Türkiye Cumhuriyet’in 100. Yılını coşkuyla kutlarken Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ziyaretlerini yoğunluk nedeniyle bitiremeyince izdiham oluştu.

Anıtkabir komutanlığı normalde 17.00’da biten ziyaret saatini uzatınca on binlerce kişi güneş batmasına rağmen Anıtkabir’i ziyaret etmeyi sürdürdü.

 

Etiketler anıtkabir Türkiye Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye Cumhuriyeti Atatürk
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